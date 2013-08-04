Москвича, який з вікна погрожував підірвати будинок, затягнули до квартири

У повідомленні уточнюється, що о 18:44 рятувальники зуміли проникнути в квартиру і схопити чоловіка, який стояв на карнизі. Його передали медикам. Евакуйовані з дому мешканці повернулися в квартири, постраждалих немає.

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Чоловік простояв на карнизі сьомого поверху будинку 91 по проспекту Вернадського кілька годин. Він стверджував, що пошкодив газову трубу і може підірвати всю будівлю. Запаху газу рятувальники в під'їзді не відчули, але про всяк випадок газопостачання вирішили перекрити, а частина мешканців евакуювали. На місці події крім поліції та рятувальників працювали психологи, повідомляє Lenta.ru.

У поліцію звернулися сусіди чоловіка, що звернули увагу на його неадекватну поведінку. Висловлювалися припущення, що він міг перебувати в стані сп'яніння або нервового збудження.