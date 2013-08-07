У Газпромі заявили, що зниження цін для Європи передбачено контрактами

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це офіційний представник російського газового монополіста «Газпрому» Сергій Купріянов сказав в інтерв'ю телеканалу «Росія-24», коментуючи зниження ціни на російський газ для деяких європейський компаній.

«Ми працюємо за довгостроковими контрактами, це об'ємний документ, який передбачає, зокрема, певну гнучкість, як для споживача, так і продавця. В останні кілька років у результаті переговорів ми досягли домовленостей про коригування ціни відповідно до загальної кон'юнктури», - сказав він.

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За його словами, це дозволить розраховувати на збільшення ціни на газ, якщо ситуація зміниться в інший бік.

«Це нормальний процес приведення цін за довгостроковими контрактами відповідно до поточної кон'юнктури. Це нормально. Крім того, як правило, ці домовленості були пов'язані одночасно зі збільшенням зобов'язань із купівлі нашого газу європейськими клієнтами», - зазначив він.

Купріянов вважає, що відкладений ефект для «Газпрому» буде.

За його словами, якщо компанія дає знижку, то на поточному прибутку це позначається негативно, але в перспективі буде плюс.

«Якщо ми йдемо назустріч і досягаємо якихось взаємовигідних рішень у питанні цін і обсягів, то це дозволяє нам розраховувати, що ми ще довгі роки працюватимемо разом», - зазначив він.

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Купріянов нагадав, що в липні поставки газу до Європи зросли на 30% порівняно з аналогічним періодом минуло року.

«Наш прогноз у тому, що стагнація закінчилася, і ми бачимо зростання наших поставок. Очікуємо поставок у 2013 році до країн ЄС і Туреччини - до 160 млрд куб. м газу, порівняно з 151 млрд куб. м газу минулого року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна російського газу для країн далекого зарубіжжя за 4 місяці 2013 року становила 399,42 дол. за тис. куб.

За інформацією заступника голови «Газпрому», генерального директора «Газпром експорт» Олександра Медведєва, середня ціна російського газу в 2013 році для країн далекого зарубіжжя становитиме 370-380 доларів за тис. куб.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті України на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів. Ціна російського природного газу для компанії «Нафтогаз України» в першому кварталі 2013 року з урахуванням знижки становила більше 406 доларів США за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. У 2012 році «Газпром» реалізував до Західної Європи 105,82 млрд куб. м природного газу. Зокрема, найбільшим споживачем газу стала Німеччина з 33,16 млрд куб. м, потім йдуть Франція, яка імпортувала в 2012 році 15,08 млрд куб. м російського газу, та Італія з обсягом імпорту в 15,08 млрд куб. м.

Всього до Європи за підсумками 2012 року «Газпром» поставив 138,8 млрд куб. м природного газу.

У «Газпромі» прогнозують, що частка компанії на ринку Європи зросте з 26% у 2012 році до 30% в 2020 році, а до 2030 року досягне 32%.

28 червня голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив про зростання попиту на російський газ у Європі, що дозволяє прогнозувати збільшення обсягів поставок поточного року з 151 до 160 млрд кубометрів.