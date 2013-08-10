У Росії видали роман Геббельса в серії "Проза великих"

Книгу, написану в 1923 році, видали в серії "Проза великих", повідомляє видання newsru.com.

Також сайт цитує видавничу анотацію, помітивши в ній наявність симпатії до автора.

"Передусім, цей роман є собою юнацькою, багато в чому наївною, але, в той же час, і зухвалою орієнтацію на попередні покоління літераторів: романтиків, реалістів, символістів, експресіоністів. Юнацька незрілість обумовлює захоплення, відвертість, безпосередність мислення і почуттів автора, його постійно відточувану афористичність, що знаходить сильне відображення в тексті", - написано в анотації.

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"Роман пройнятий відчутним впливом Гете, Ніцше, Достоєвського, Євангелія, - продовжує автор анотації. - Деякі суперечливі моменти, наявні в романі, сьогодні виглядають безумовним анахронізмом, але слід пам'ятати, що в епоху, коли роман був створений, вони були не маргінальними, а широо розповсюдженими у всіх шарах суспільства, тому ми не маємо права дорікати автору за ті чи інші погляди, які навіть не могли бути його особистими ".

Вперше цей літературний твір було видано за підтримки нацистської партії в 1929 році. Головний герой Міхаель Фоорманн - ветеран першої світової війни, який повернувся з фронту до Німеччини. Міхаель веде щоденник, в якому описує своє життя і викладає свій світогляд з нотками антисемітизму.

Так, у книзі можна знайти такі цитати, як "Христос - перший за розмахом противник євреїв" і "Єврей - це брехня в людській подобі", повідомляє видання.