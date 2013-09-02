Кількість жертв сутичок у таборі біженців під Багдадом збільшилася до 47

Вибухи і збройні зіткнення почалися в таборі вдень 1 вересня, при цьому надходила вкрай суперечлива інформація щодо обставин події.

На тему: В Іраку в таборі іранських дисидентів сталася серія вибухів, 44 загиблі

Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Reuters.

За даними ООН, в поліції повідомили, що табір атакували за допомогою п'яти мінометів. У той же час агентство AFP повідомляло з посиланням на неназваного високопоставленого іракського чиновника, що на території табору вибухнув контейнер з нафтопродуктами.

За версією іракської влади, в «Ашраф» почалися заворушення, в ході яких жителі спробували взяти штурмом армійський пост, розташований біля входу в табір, після чого військові відкрили по них вогонь. Джерела агентства в правоохоронних органах повідомили про 19 загиблих і 52 поранених. Крім того, 38 людей були заарештовані. За даними лікарів, загинули два співробітники правоохоронних органів, ще троє були поранені.

У той же час організація Народні моджахеди Ірану (в англомовній пресі поширено скорочена назва MEK) звинуватила сили безпеки Іраку в нападі на мирних жителів табору. За даними організації, в результаті нападу було вбито 52 зі ста жителів табору - членів MEK. Радник прем'єр - міністра Іраку Нурі аль-Малікі у відповідь назвав звинувачення на адресу співробітників сил безпеки безпідставними і зажадав розслідування події.

Табір «Ашраф» розташований в 60 кілометрах на північ від Багдада. Більшість іранських опозиціонерів, які жили в ньому, були переведені в 2012 році в табір, розташований на території колишньої американської військової бази під Багдадом, однак близько100 членів MEK залишилися «Ашраф», щоб стежити за залишеним майном, і виступали проти передбачуваного повного закриття табору.

Організація Народні моджахеди Ірану спочатку підтримала ісламську революцію, що відбулася в країні у 1979 році, проте пізніше стала опозиційною до нової влади. На даний момент MEK вважається в Ірані терористичним угрупуванням, причому донедавна такої позиції дотримувалися також США і Євросоюз. Після того, як в Іраку до влади прийшов уряд шиїта, угруповання також позбулося підтримки з боку Багдада.