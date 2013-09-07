На кордоні Мексики і Гватемали стався потужний землетрус
10:48, 07 вересня 2013Світ
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Землетрус магнітудою 6,5 стався сьогодні поблизу кордону Мексики і Гватемали.
Поблизу кордону Мексики і Гватемали зафіксували землетрус
Епіцентр землетрусу розташовувався за 6 кілометрів на північний захід від міста Пахапіта в Гватемалі. Вогнище підземних поштовхів залягало на глибині близько 68 кілометрів.
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Як передає РІА «Новости», про це повідомляється на сайті геологічної служби США.
Про жертви або руйнування не повідомляється.
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