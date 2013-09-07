На кордоні Мексики і Гватемали стався потужний землетрус

10:48, 07 вересня 2013
Світ
561 0

Землетрус магнітудою 6,5 стався сьогодні поблизу кордону Мексики і Гватемали.

Землетрус

Епіцентр землетрусу розташовувався за 6 кілометрів на північний захід від міста Пахапіта в Гватемалі. Вогнище підземних поштовхів залягало на глибині близько 68 кілометрів.

На тему: Потужний землетрус в Японії зачепив Токіо і Фукусіму

Як передає РІА «Новости», про це повідомляється на сайті геологічної служби США.

Про жертви або руйнування не повідомляється.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter