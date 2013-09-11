Сирійська опозиція запропонувала передати хімзброю під контроль Росії
Глава опозиційного Національного координаційного комітету (НКК) Сирії Хейсам Манаа заявив, що опозиція запропонувала віддати під контроль Росії хімзброю Сирії до формування перехідного уряду.
"Ми запропонували віддати хімічну зброю під нагляд Росії до формування перехідного уряду", - сказав Манаа в прямому ефірі ліванського телеканалу "Аль-Маядін".
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Про це повідомляє агентство РІА «Новости».
"Ми зрозуміли, що (президенту США Бараку) Обамі стало необхідним знайти вихід з того глухого кута, в який він себе поставив", - сказав Манаа, що представляє помірну опозицію Сирії.
Росія в понеділок запропонувала передати хімзброю в Сирії під міжнародний контроль - цю пропозицію підтримали сирійська влада, а в опозиції назвали ініціативу неприйнятною. На думку експертів, у разі успіху цієї ініціативи, удар США по сирійським об'єктам може не відбутися.