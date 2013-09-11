Сирійська опозиція запропонувала передати хімзброю під контроль Росії

"Ми запропонували віддати хімічну зброю під нагляд Росії до формування перехідного уряду", - сказав Манаа в прямому ефірі ліванського телеканалу "Аль-Маядін".

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Про це повідомляє агентство РІА «Новости».

"Ми зрозуміли, що (президенту США Бараку) Обамі стало необхідним знайти вихід з того глухого кута, в який він себе поставив", - сказав Манаа, що представляє помірну опозицію Сирії.

Росія в понеділок запропонувала передати хімзброю в Сирії під міжнародний контроль - цю пропозицію підтримали сирійська влада, а в опозиції назвали ініціативу неприйнятною. На думку експертів, у разі успіху цієї ініціативи, удар США по сирійським об'єктам може не відбутися.