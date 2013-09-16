На кордоні з Туреччиною збили сирійський вертоліт, вцілілих пілотів застрелили

Раніше турецькі ЗМІ з посиланням на мера розташованого в турецькій провінції Хатай на кордоні з Сирією міста Іскендерун повідомили про те, що сирійський бойовий вертоліт впав у 400 метрах від турецького кордону.

Про це за інформацією Рейтер повідомляє РІА Новости.

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За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався о 14.00 на території, підконтрольній сирійської опозиції. Два пілоти встигли катапультуватися і благополучно приземлилися. Однак вони були вбиті членами опозиційного угруповання "Вільна сирійська армія", які приїхали до місця катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, раніше Американська газета New York Times опублікувала відеоролик з жорстокими кадрами страти сімох полонених сирійських військовослужбовців бойовиками угрупування, яка веде збройну боротьбу з військами президента Сирії Башара Асада.