У Нью-Йорку розпочалася сесія Генеральної Асамблеї ООН

З 5-хвилинною затримкою голова сесії ГА, дипломат з Антигуа і Барбуди Джон Вільям Еш під оплески делегатів 193-х країн-членів ООН вдарив молотком, повідомляє ІТАР-ТАРС.

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"68-я сесія Генеральної Асамблеї оголошується відкритою", - проголосив він.

Після цього відбулася "хвилина мовчання, молитви та роздумів".

На порядку денному 68-ї сесії - понад 170 тем, в тому числі сирійське питання, питання підтримки миру і безпеки, запобігання збройних конфліктів і реформування Ради Безпеки ООН.

Як повідомив раніше на прес-конференції генсекретар ООН Пан Гі Мун, наступного тижня в Нью-Йорк прибудуть "щонайменше 131 глава держави або уряду".

"До них приєднаються щонайменше 60 міністрів закордонних справ", - заявив він, зазначивши, що це "одна з найбільших явок в історії Об'єднаних Націй".

Генасамблея є головним дорадчим органом ООН. У 1946 році, через рік після утворення Організації Об'єднаних Націй, в її складі було 51 держава, зараз - 193. Останньою країною, що вступила в ООН, став у 2011 році Південний Судан.

З розширенням організації істотних змін зазнав і порядок денний Асамблеї: наприкінці 1940-х років він був присвячений, переважно, проблемам деколонізації.

Тепер коло обговорюваних в ГА ООН питань включає проблеми соціального та економічного розвитку, запобігання конфліктів, післявоєнне відновлення, боротьбу з тероризмом, корупцією, незаконним обігом наркотиків та ВІЛ / СНІД, захист жінок і дітей, просування основних принципів демократії.