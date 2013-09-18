Принц Гаррі майже добу просидів у холодильнику (відео)

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

29-річний принц просидів у камері з температурою -35 градусів за Цельсієм і швидкістю штучного вітру 72 км/год. Саме такі погодні умови зустрінуть британського спадкоємця на Південному полюсі, повідомляє ТСН.

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При цьому Гаррі був одягнутий у спеціальний одяг, в якому він і його команда мають намір узяти участь в експедиції.

Спільно з принцом в камері готувалися й інші члени його майбутньої команди. Це - колишні службовці британських збройних сил, що втратили кінцівки під час операції в Афганістані.

Під час експедиції команда принца Гаррі змагатиметься з іншими командами полярників, які намагатимуться першими дійти до Південного полюса.