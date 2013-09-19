Україна і НАТО разом боротимуться з піратами

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 331 народний депутат із 384, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосувала у повному складі фракція КПУ.

В пояснювальній записці зазначається, що надання Верховною Радою згоди на обов'язковість для України названої Угоди сприятиме підвищенню міжнародного авторитету держави як повноправного партнера у справі підтримання міжнародного миру і безпеки, практичній участі України у заходах міжнародної спільноти щодо боротьби з піратством (у рамках конструктивного партнерства з Організацією Північноатлантичного договору, підвищенню рівня взаємосумісності сил і засобів Збройних сил України з силами та засобами держав-членів НАТО.

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Підкреслюється, що з прийняттям Закону про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України в операції “Океанський щит” буде виконано всі необхідні внутрішньодержавні процедури для набрання чинності Угодою для України.

Відповідно до закону, Україна бере на себе всі витрати, пов’язані з її участю в операції.

Підготовка та утримання сил та засобів Збройних сил України, задекларованих до участі в операції, здійснюватиметься за рахунок видатків державного бюджету України, передбачених Міністерству оборони України для утримання ЗСУ.