У Німеччині тигр загриз співробітника зоопарку

Як повідомили в місцевих правоохоронних органах, від отриманих травм чоловік помер, передає ІТАР-ТАСС.

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Інцидент стався у звіринці міста Мюнстер (федеральна земля Північний Рейн – Вестфалія).

За попередніми даними, тварина напала на 57-річного співробітника зоопарку в той момент, коли він намагався загнати групу тигрів у криту частину клітки.

Рятувальники, що прибули на місце події, констатували смерть чоловіка. Інші обставини інциденту не наводяться.