У Німеччині тигр загриз співробітника зоопарку
01:18, 20 вересня 2013Світ
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У Німеччині 19 вересня стався напад тигра на співробітника зоопарку.
Від отриманих травм чоловік помер Фото animalbox.ru
Як повідомили в місцевих правоохоронних органах, від отриманих травм чоловік помер, передає ІТАР-ТАСС.
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Інцидент стався у звіринці міста Мюнстер (федеральна земля Північний Рейн – Вестфалія).
За попередніми даними, тварина напала на 57-річного співробітника зоопарку в той момент, коли він намагався загнати групу тигрів у криту частину клітки.
Рятувальники, що прибули на місце події, констатували смерть чоловіка. Інші обставини інциденту не наводяться.
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