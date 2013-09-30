Онищенко порадив любителям Roshen їсти липецькі солодощі

"Якщо ви шанувальники Roshen, рекомендую користуватися продукцією липецької фабрики, це ми не забороняємо", - сказав він на брифінгу в Москві, передає РІА Новости.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня ц.р. Росспоживнагляд запровадив заборону на поставку до РФ кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Roshen у зв'язку з невідповідною якістю.

31 липня Roshen припинив поставку всіх видів кондитерських виробів до Росії.

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На початку серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, зазначеної на етикетці.

У середині серпня за підсумками російсько-українських переговорів за участю голови Росспоживнагляду Онищенка і міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка було ухвалено рішення про те, що інспекції пройдуть на всіх українських заводах компанії і Росспоживнагляд здійснюватиме контроль за кожною партією цукерок спільно з українськими лабораторіями. Підписаний під час зустрічі протокол передбачає створення спеціальної комісії з гармонізації стандартів двох країн, а також акредитацію українських лабораторій при Росспоживнагляді.

3 вересня Присяжнюк заявив, що Україна виконала всі умови, поставлені країні в ході переговорів з Росспоживнаглядом для врегулювання проблеми експорту кондитерської продукції корпорації Roshen на ринок Російської Федерації.

За його словами, на сьогодні Україна чекає від Росії пропозицій щодо складу робочої групи і графіка приїзду російських фахівців для перевірки українських фабрик Roshen.

Раніше Онищенко заявляв, що Росія поки що не одержала всієї необхідної документації від української кондитерської компанії Roshen, робота з повернення її продукції на російський ринок поки що не зрушила з місця.