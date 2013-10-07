У США байкери влаштували стрілянину, одна людина загинула, 12 поранені
07:11, 07 жовтня 2013Світ
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Одна людина загинула, 12 отримали поранення в результаті стрілянини в одному з клубів американського міста Фресно, штат Каліфорнія, передає агентство Ассошіейтед Пресс.
Байкерські "сходки" нерідко закінчуються насильством / Фото: moto.mail.ru
Інцидент стався в неділю, коли в клубі Soul Brothers на традиційну зустріч з'їхалися близько 500 байкерів з усього штату. Агентство не уточнює, через що почалася перестрілка. Після початку стрілянини до місця події були стягнуті значні сили поліції, повідомляє РИА Новости.
Байкери поспішили зникнути, коли до клубу приїхали близько 100 правоохоронців. У підсумку поліція затримала кілька десятків байкерів, але поки ніхто з них не був заарештований.
Зустрічі байкерів в клубі Soul Brothers проводяться двічі на рік - навесні і восени. Нерідко ці зустрічі закінчуються насильством, відзначає агентство. Поліція зазначає, що зазвичай зачинщиками заворушень стають члени місцевих банд, а не байкери.
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