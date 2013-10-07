Великобританія створила аналог ФБР

Як повідомляє Reuters, в пресі його називають аналогом американського Федерального бюро розслідувань (ФБР). Нове відомство буде займатися боротьбою з оргзлочинністю, економічними правопорушеннями, кіберзлочинністю, охороною кордонів країни і захистом дітей. За всіма цими напрямками воно буде співпрацювати з поліцією всіх рівнів, повідомляє Лента.ру.

NCA було утворено шляхом злиття кількох відомств, сумарне фінансування яких буде скорочено на 20 відсотків, зазначає BBC News. Його штат складає всього 4500 чоловік.

Очолив організацію Кіт Брістоу (Keith Bristow), який до недавнього часу обіймав пост начальника поліції графства Йоркшир. Це вже третя спроба створити у Великобританії аналог ФБР. До NCA у Великобританії з 2006 року існувало агентство з боротьби з організованою злочинністю (SOCA).

Ще раніше, з 1998 року, функціонувало національне управління з розслідування кримінальних злочинів (NCS) .