На Дунаї сів на мілину танкер з дизпаливом
02:46, 08 жовтня 2013Світ
637 0
Танкер "Патрік", на борту якого знаходиться 1,2 млн літрів дизельного палива, сів на мілину на річці Дунай, існує загроза витоку нафтопродуктів.
Про це повідомило Управління з надзвичайних ситуацій Угорщини, пише ІТАР-ТАРС.
На тему: На Дунаї зазнав аварії суховантаж з екіпажем на борту
Інцидент стався в 100 км на південь від столиці країни - Будапешта. Екіпаж танкера, який ішов під сербським прапором, не постраждав.
В даний час фахівці розробляють варіанти безпечної відкачування палива з аварійного судна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter