На Дунаї сів на мілину танкер з дизпаливом

Про це повідомило Управління з надзвичайних ситуацій Угорщини, пише ІТАР-ТАРС.

На тему: На Дунаї зазнав аварії суховантаж з екіпажем на борту

Інцидент стався в 100 км на південь від столиці країни - Будапешта. Екіпаж танкера, який ішов під сербським прапором, не постраждав.

В даний час фахівці розробляють варіанти безпечної відкачування палива з аварійного судна.