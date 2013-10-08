Литва може поскаржитися на Росію у СОТ

За словами Грибаускайте, уряд ще не використовував всіх можливих заходів для вирішення цієї проблеми і зараз переживає перше за час своєї роботи серйозне випробування, передає РІА Новости.

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"Мене трохи дивує погляд нашого уряду. Тільки що я бачила заяву міністра сільського господарства. Він все ще говорить, що звертатися до СОТ не варто, що перевірки не є великою проблемою. Без сумніву, якщо для уряду Литви це не проблема, то мабуть, почекаємо ще якихось випробувань ", - сказала президент.

На її думку, уряд повинен готувати звернення до СОТ і збирати необхідні докази.

Ситуація почала погіршуватися ще наприкінці літа, вважає глава Литви. "Коли починаються геополітичні зміни, які, можливо, не дуже корисні або йдуть у розріз з інтересами Росії, вона реагує неадекватно, іноді роздратовано, демонструє нетерпимість, навіть, сказала б, часом нецивілізовану поведінку щодо деяких країн або організацій. Незважаючи на те, що Росія щойно стала членом СОТ ", - додала Грибаускайте.

Росспоживнагляд у понеділок призупинив ввезення молочної продукції з Литви до Росії через численні порушення законодавства в галузі захисту прав споживачів (якість продуктів не відповідала нормі) і санітарно -епідеміологічного благополуччя людини (продукти не відповідали нормі за мікробіологічними, санітарно-хімічними та органолептичними показниками).

Проблеми на російсько-литовському кордоні почалися у вересні, коли митники стали посилено перевіряти вантажівки з Литви, через що час проходження кордону збільшився. Литовська сторона назвала ці заходи необгрунтованими, дискримінаційними, а те, що відбувається - "економічною війною" через те, що "не всім подобається" зближення пострадянських країн з Європою.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс поскаржився в Єврокомісію і заявив, що якщо Москва "не припинить тиск на сусідів", Литва може заблокувати сполучення з Калінінградом. Єврокомісія закликала РФ негайно відмовитися від заходів, "не пов'язаних з об'єктивними факторами ризику".