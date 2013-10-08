В ЄС не розуміють, чому Росія заборонила молочку з Литви

Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Фредерік Вансан, повідомляє ІТАР-ТАРС.

"Єврокомісія повністю впевнена в безпеці литовських продуктів і буде уважно відстежувати цю ситуацію", - сказав єврокомісар.

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Водночас йому важко відповісти, чи буде Брюссель втручатися в цей торговий конфлікт.

"Спочатку ми повинні отримати інформацію, про що йде мова. Росія раніше вже вводила подібні заборони на різні види європейської продовольчої продукції. Ми поки не знаємо, в чому полягають їхні претензії. Коли ми отримаємо цю інформацію, ми сподіваємося на швидке вирішення ситуації", - підкреслив Вансан.

З 7 жовтня санітарна служба призупинила поставки до Росії молочної продукції з Литви через претензії до якості.

За словами глави Росспоживнагляду Геннадія Онищенка, в низці литовських молочних продуктів були виявлені дріжджі і цвіль у кількості, що значно перевищує нормативи.

Тим часом молокопереробні підприємства Литви продовжують направляти до РФ молочну продукцію у зв'язку з тим, що ніяких офіційних документів від російської сторони не отримували.

"Офіційних повідомлень від митних структур ми не отримували, тому наші підприємства в звичайному порядку відвантажують молочну продукція для російського ринку", - каже голова державної ветеринарно-продовольчої служби Литви Йонас Мілюс.

Литва поки не збирається звертатися до Світової організації або до структур Євросоюзу за щодо сприяння у питанні заборони на ввезення молочної продукції до РФ.

Як відомо, раніше прем'єр-міністр Литви Альгірдас Буткявічюс заяви, що проблеми з товарами на кордоні з Росією спричинені прийдешнім самітом "Східне партнерство" і головуванням в Євросоюзі.