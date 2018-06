Bank of America можуть оштрафувати на $6 мільярдів за шахрайство

Американське федеральне агентство з фінансування житла домагається виплати в розмірі не менше $ 6 млрд від одного з найбільших банків країни - Bank of America. За даними агентства Bloomberg, сума повинна піти на врегулювання претензій з приводу порушень, допущених банком при продажу цінних паперів, передає Russia Today з посиланням на «Російську газету».

На думку влади США, під час світової фінансової кризи Bank of America був причетний до шахрайства з іпотечними кредитами. Зокрема, він, як і ряд інших великих банків, занижував оцінки ризиків з цінних паперів, які вдалося в підсумку продати американським іпотечним компаніям. Дві з них - Fannie Mae і Freddie Mac - сьогодні тісно пов'язані з урядом США. У результаті покупці понесли значні збитки. Повідомляється, що Bank of America здійснював ці операції в тому числі через придбану ним у 2008 році кредитну компанію Countrywide Financial, керівництво якої було в курсі мали місце порушень. Її представники навмисно не повідомляли про низьку якість продаваних активів.

У той же час, Fannie Mae і Freddie Mac повинні були сприяти розвитку іпотечного ринку в США. Саме з цією метою вони займалися скупкою кредитів у банків і формуванням цінних паперів з подальшим продажем інвесторам. У разі, коли за такими позиками наступав дефолт, компанії виступали в ролі фінансових гарантів. Однак перевіркою якості кредитів, що купувалися, вони не займалися - ця функція була покладена на самі банки.

У 2008 році під час кризи, зіткнувшись на ринку нерухомості з величезними збитками, Fannie Mae і Freddie Mac були переведені під державний контроль.

Зараз федеральне агентство з фінансування житла намагається стягнути з Bank of America кошти, щоб компенсувати збитки, понесені цими двома організаціями, а також суми, витрачені американськими платниками податків на їх підтримку в роки кризи.

Схожий скандал розгорівся навколо ще одного американського банку JP Morgan Chase. За домовленістю з міністерством юстиції він виплатить владі США близько $ 13 млрд. В обмін на це влада припинить численні розслідування, як на федеральному, так і на місцевому рівні, що стосуються діяльності банку.

Розслідування мають відношення до продажу JP Morgan Chase іпотечних цінних паперів незадовго до початку світової фінансової кризи.

Домовленість не звільняє банк від необхідності бути відповідачем за іншими звинуваченнями. JP Morgan Chase вже не раз притягався до фінансової відповідальності за свою діяльність.