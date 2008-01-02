Львівська залізниця погрожує скасувати деякі поїзди

Львівська залізниця попереджає громадськість і ЗМІ про можливу відміну деяких електро- і дизель-поїздів у кількох областях Західної України. Про це повідомляється на сайті ЛЖД.

Згідно з повідомленням, причиною цього є відсутність повною мірою компенсації і постійна заборгованість обласних та міських адміністрацій за перевезення пасажирів-пільговиків. Внаслідок цього залізниця постійно зазнає серйозних збитків, тому рішення про можливу відміну потягів, на думку залізничників, є цілком обгрунтованим.

Як зазначають на Львівській залізниці, особлива ситуація для ЛЗ склалася з Тернопільською міською радою, яка наприкінці 2007 р. прийняла рішення зменшити річну суму компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом на 100 тис. грн. Як наголошується в повідомленні, це рішення суперечить угоді, укладеній на початку 2007 року.

У зв`язку з цим Львівська залізниця закликає Тернопільську міську раду переглянути своє рішення. «Інакше ЛЗ буде змушена також вдатися до відповідних кроків, тобто відміні деяких дизель- та електропоїздів. Таким чином, внаслідок безвідповідальної "економії" постраждають пересічні громадяни», - наголошується в повідомленні.