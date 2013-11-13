Індійський суд подовжив арешт українських моряків з Seaman Guard Ohio

Як передає РІА Новости, про це повідомив у ефірі естонського телебачення консул цієї країни в Індії Маргус Сярглепп, який відвідав співгромадян у в'язниці індійського міста Ченнаї.

Судно, що прямувало під прапором Сьєрра-Леоне і належало американській компанії AdvanFort, було затримане індійською владою в ніч на 12 жовтня.

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На судні, у якого не було дозволу на захід в індійські води, виявлено 31 автомат і майже п'ять тисяч патронів. Крім того, на Seaman Guard Ohio було 1,5 тисячі літрів дизельного пального, імовірно, придбаного нелегально. Заарештованим висунуто обвинувачення в незаконному зберіганні зброї та боєприпасів, а також у незаконному придбанні палива.

За словами Сярглеппа, зустріч тривала більше години. Заарештовані не скаржаться на стан здоров'я, проте відзначають побутові незручності у в'язниці. Захист має намір повторно подати до Верховного суду штату Тамілнад прохання про звільнення 35 членів команди і охоронців корабля під заставу. Раніше на подібне прохання суд міста Тутікорін відповів відмовою.