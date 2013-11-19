У Білорусі хочуть взяти під контроль грошові перекази населення

Банки Білорусі у першій половині 2014 року почнуть інформувати Національний банк країни про грошові перекази населення.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив журналістам заступник голови правління Нацбанку Білорусі Сергій Дубков.

«У зв'язку з удосконаленням статистичної бази, інтеграційних процесів Національний банк, а також центральні банки країн ЄврАзЕС підписали меморандум, які регламентує здійснення приватних переказів у наших країнах, оскільки інтеграція передбачає вільне перетікання капіталів і трудових ресурсів. Там, де є перетікання трудових ресурсів, є приватні платежі. Ці платежі мають бути зрозумілими, безпечними і враховуватися при ухваленні управлінських рішень», - відзначив Дубков.

За його словами, подібне інформування - це світовий тренд.

«І якщо ми хочемо успішно розвиватися, то маємо відповідати йому. Меморандум підписано, ми маємо у встановлені терміни привести у відповідність методологічну базу, це буде в першому півріччі 2014 року», - підкреслив Дубков.

Зокрема, до інструкції щодо приватних переказів планується внести позицію про отримання Нацбанком на постійній основі інформації від банків про обсяги відправлених переказів коштів, що надійшли.

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До теперішнього часу білоруські банки направляли тільки інформацію про початок роботи з будь-якою платіжною системою. Також планується включити позицію, згідно з якою банки мають працювати з фізичними особами у разі надання їм повної і доступної інформації про проведення грошових переказів.

Нагадаємо, 12 листопада представники Мінфіну Білорусі повідомили, що країна має намір повернутися до практики боротьби, що практикувалася за часів СРСР, з "дармоїдами". Мінфін країни пропонує ввести спеціальний податок з непрацюючих громадян, які при цьому є споживачами соціальних послуг.

За словами чиновників, головною метою нового податку можуть стати сотні тисяч білоруських громадян, що їдуть на заробітки за кордон, переважно до сусідніх Росії і країн Євросоюзу, на тлі падіння доходів у вітчизняній економіці. Один з варіантів передбачає стягування щорічного збору в сумі близько 280 доларів США. За оцінками експертів, до мільйона жителів 9,5-мільйонної Білорусі працює за кордоном. Масштаби відпливу робочої сили різко зросли після кризи 2011 року, коли білоруський рубль обвалився на 65 відсотків, що спричинило інфляцію більш як 100 відсотків.

Національний банк Білорусі також розраховує з січня 2014 року ввести ліміт розрахунку фізичними особами готівковими коштами на рівні 1,5 тис. базових величин, що на даний час становить близько 16 тис. дол. в еквіваленті.