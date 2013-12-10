Путін заявив, що Росія продовжуватиме зміцнювати армію

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони РФ.

«Росія послідовно виступає за вирішення всіх міжнародних і регіональних проблем виключно мирними, дипломатичними засобами. Але треба прямо сказати, що чинник військового стримування, як і раніше, відіграє дуже вагому роль», - сказав Путін.

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За його словами, непросто складається ситуація в деяких регіонах світу. Продовжується збройне протистояння в деяких країнах Близького Сходу. У майбутньому 2014 року виведення міжнародних сил з Афганістану може не лише ускладнити стан справ у цій країні, а й створити значне поле нестабільності у сусідніх державах Центральної Азії, що безпосередньо зачіпає національні інтереси РФ.

Він підкреслив, що більшість провідних країн активно модернізують свої військові арсенали, вкладають величезні кошти у розробки перспективних систем озброєнь, побудованих зокрема на технологіях нового покоління, на нових принципах. Не припиняються спроби порушити, розмити стратегічний баланс, перш за все вони пов'язані, звичайно, з планами будівництва протиракетної оборони США, у тому числі і в Європейському сегменті, відзначив він.

Також Путін повідомив, що за підсумками других командно-штабних навчань із застосування стратегічних ядерних сил можна говорити про надійність ядерного щита Росії.

При цьому він нагадав, що відновлено постійна присутність ВМФ в акваторії Середземного моря. За рік інтенсивність походів усіх чотирьох флотів РФ у Світовому океані зросла майже втричі, збільшилася і кількість регулярних польотів дальньої авіації.

Путін повідомив, що в 2014 році у Збройні Сили мають надійти понад 40 найсучасніших міжконтинентальних балістичних ракет, більш як 210 літаків і вертольотів, понад 200 одиниць бронетехніки. На бойову вахту заступлять атомні ракетоносці «Олександр Невський» і «Володимир Мономах», а склад орбітального угруповання поповниться 6 новими супутниками.

За його словами, особливу увагу буде приділено розгортанню інфраструктури і військових частин на Арктичному напрямку.