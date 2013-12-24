"Дорожню карту" приєднання Вірменії до Митного союзу затверджено - Путін

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав на прес-конференції за підсумками засідання Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав (вищий орган Митного союзу) в Москві.

«У засіданні Вищої Євразійської економічної ради в розширеному форматі взяли участь президенти Вірменії та Киргизстану, а також прем'єр-міністр України. Ми вітаємо їхні прагнення до більш тісного співробітництва. Затверджено «дорожню карту» з приєднання Вірменії до Митного союзу та Єдиного економічного простору. Практично готовий і проект аналогічного документа для Киргизії. Ми домовилися, що на експертному рівні продовжимо над ним роботу прямо зараз, не відкладаючи цю справу в довгий ящик», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня Вірменія заявила про намір вступити до Митного союзу і в подальшому брати участь у формуванні Євразійського економічного союзу.