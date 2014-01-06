Майже 20 чоловік загинули в Індонезії від отруєння саморобним алкоголем
12:04, 06 січня 2014Світ
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Шістнадцять чоловік загинули, ще вісім госпіталізовані в Індонезії через отруєння саморобним алкоголем під час новорічних свят.
За даними поліції, жертви отруєння вживали арак на кількох новорічних вечірках у місті Моджокерто, розташованому в провінції Східна Ява.
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«Ми підозрюємо, що напої були змішані з іншими речовинами», - повідомила представник місцевої поліції, повідомляє РИА Новости.
Поліцейські конфіскували кілька десятків великих пляшок із алкогольним напоєм і допитали продавців.
Не повідомляється, чи були туристи серед загиблих.
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