Іспанський суховантаж розламався надвоє біля берегів Франції

В результаті відмови двигуна в умовах шторму судно лягло в дрейф, після чого вітром і течією його прибило до пляжу у приморському місты Байоні на атлантичному узбережжі Франції.

Читайте такожУ Південному Судані потонув пором: близько 300 осіб загинулоСуховантаж бортом напоровся на хвилеріз, що виходить від берега в море, після чого тиском прибою його розірвало на дві частини. Меншу, носову, викинуло на пляж, велика, кормова, сіла на мілину біля дальнього краю хвилеріза.

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на BBC News.

Всі 12 моряків, які перебували на борту суховантажу, були врятовані та евакуйовані вертольотами берегової охорони Франції. Людей вони піднімали одного за одним на спеціальних лебідках. Легку травму отримав лише один моряк, який в процесі евакуації розбив собі ніс.

З паливних баків суховантажу вже почало витікати паливо. Французькі екологічні служби і рятувальники приведені в стан підвищеної готовності для очищення пляжу.