Мерія Тбілісі заборонила опозиції мітингувати 19-21 січня

Мерія Тбілісі не дала дозволу партіям, що входять в Національну раду опозиції, на проведення з 19 по 21 січня в центрі Тбілісі мітингів і маніфестацій.

Про передає ІТАР-ТАРС, в оприлюдненому сьогодні повідомленні мерії наголошується, що місця проведення акції, запланованої опозицією, співпадають з місцем проведення церемонії інавгурації, "тому мерія не зможе забезпечити передбачені законом умови для організації і проведення маніфестацій".

Мерія нагадала організаторам акції, що "особи, які порушили правила організації і проведення зборів або маніфестації, будуть покарані відповідно до законодавства Грузії". Йдеться про великі грошові штрафи, а у назці випадків - адміністративні арешти строком до 30 днів.