США припинили співпрацю з Росією у сфері боротьби з наркотиками

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», про це було оголошено сьогодні вночі.

Раніше були зупинені двосторонні контакти і у низці інших сфер.

США і Європейський Союз також попередили, що санкції стосовно Росії можуть бути посилені, якщо РФ наважиться на військове вторгнення на територію України.