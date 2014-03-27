США припинили співпрацю з Росією у сфері боротьби з наркотиками

09:02, 27 березня 2014
Світ
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Через події навколо України США припинили співпрацю з Росією у сфері боротьби з наркотиками.

США нагадали Росії про можливе посилення санкцій / Reuters

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», про це було оголошено сьогодні вночі.

Раніше були зупинені двосторонні контакти і у низці інших сфер.

США і Європейський Союз також попередили, що санкції стосовно Росії можуть бути посилені, якщо РФ наважиться на військове вторгнення на територію України.

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