США припинили співпрацю з Росією у сфері боротьби з наркотиками
09:02, 27 березня 2014Світ
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Через події навколо України США припинили співпрацю з Росією у сфері боротьби з наркотиками.
США нагадали Росії про можливе посилення санкцій / Reuters
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», про це було оголошено сьогодні вночі.
Раніше були зупинені двосторонні контакти і у низці інших сфер.
США і Європейський Союз також попередили, що санкції стосовно Росії можуть бути посилені, якщо РФ наважиться на військове вторгнення на територію України.
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