Шведські розвідники підозрюють Росію в підготовці військової агресії

Поліція безпеки Швеції (Säpo), співробітники якої займаються, зокрема, контррозвідкою, визнала дії Збройних сил Росії загрозою національної безпеки.

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Отримана шведськими спецслужбами інформація під час української кризи дозволяє їм говорити про те, що російська армія в даний час готується до збройної агресії. В надії, що ці дані не знайдуть підтвердження, керівництво Міністерства оборони скандинавської країни все ж терміново прискорює реформу армії, повідомляє newsru.com.

"Росія веде роботи по підготовці до війни, і це дещо турбує", - заявив головний аналітик шведської контррозвідки Вільгельм Унге журналісту найстарішої газети країни Svenska Dagbladet.

Особливу увагу співробітник спецслужби звернув на те, що через події на Україні і в Криму розвідувальна діяльність Росії сильно активізувалася, в тому числі і на території Швеції.

У розпорядженні шведських розвідників, як стверджує Вільгельм Унге, є факти, згідно з якими російські спецслужби не один раз останнім часом намагалися завербувати кількох громадян Швеції для шпигунства. Крім того, були зафіксовані факти нападу на шведські IT-системи російської стороною. Також, сказав Унге, є відомості про спроби проникнення на військові об'єкти Швеції. Нарешті, російська сторона, за словами співробітника спецслужб, придбала велику кількість карт "особливо чутливих районів Швеції".

Ще одним фактором, який змусив шведські спецслужби говорити про можливий напад Росії, стали маневри російських винищувачів на кордоні Швеції. Ці маневри, як заявив Унге, були розцінені як моделювання нападу на шведські військові об'єкти.

На початку березня 2014 року, як зазначає "Радіо Швеція", керівництво військово-повітряних сил Швеції перекинуло на військову базу, розташовану в Балтійському морі на острові Готланд, два винищувачі четвертого покоління Jas 39 Gripen з військової бази F7, яка знаходиться на західному кордоні країни. Ці дії були викликані військовими навчаннями, які проводила Росія в акваторії Балтійського моря.

Російські військові навчання тоді, як нагадує ИТАР-ТАСС, проводились з метою відпрацювання методів протидії піратству. У них брали участь понад 150 тисяч осіб, до 90 літаків, понад 120 вертольотів, до 880 танків, близько 80 кораблів і суден, а також не менше 1,2 тисячі іншої військової техніки. Активну участь у цих навчаннях брала військова морська авіація РФ.

При цьому, за словами шведського аналітика, маневри, схожі на моделювання вторгнення на територію країни, виконувалися російською стороною і раніше. Восени 2013 року, як зазначив Вільгельм Унге, військова авіація РФ відпрацьовувала маневри в безпосередній близькості від російського кордону.

Міністерство оборони Швеції з усією серйозністю сприйняло інформацію розвідувального відомства і вирішило прискорити армійську реформу. За словами глави оборонного відомства Карін Енстрем, через збільшення ризику регіонального конфлікту з Росією реформу потрібно реалізувати "як можна швидше". В результаті цієї реформи, як очікується, Швеція отримає нові системи ППО, поліпшені винищувачі і нові підводні човни. У зв'язку з цим Енстрем закликала керівництво країни збільшити бюджетне фінансування реформи.