Обама заборонив видавати запідозреним у тероризмі візу в ООН

"Акти шпигунства і тероризму проти США і наших союзників, безсумнівно, є вкрай складними проблемами, і я поділяю стурбованість конгресу, що особи, які допускали подібні дії, можуть використовувати прикриття дипломатії, щоб отримати доступ в нашу країну", - сказав президент США, пише РИА Новости.

Однак Обама також повідомив, що буде розглядати цей закон лише як побажання до президента, попередивши, що його широке тлумачення може бути приводом для порушення виняткових прерогатив глави держави.

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Він послався при цьому на 41-го президента США Джорджа Буша-старшого, який заявив з аналогічного приводу: "Скорочувати за допомогою законів мої конституційні повноваження приймати або відкидати послів - це недозволене і непрактичне рішення".

Штаб-квартира ООН розташована в Нью-Йорку і має екстериторіальний статус, так що США не розпоряджаються територією ООН. Як правило, США надають візи представникам тих держав, з якими перебувають у ворожих стосунках.

Так, з трибуни ООН виступали лідер кубинської революції Фідель Кастро і президент Ірану Махмуд Ахмадінежад. Однак США підтвердили в квітні цього року, що відмовили у візі постпредові Ірану в ООН Хаміду Абуталебі, мотивуючи це його участю в кризі з американськими заручниками в Тегерані в 1979 році, який США вважають терористичним актом.

Конгрес прийняв спеціальний закон, що забороняє підозрюваним у такого роду діях в'їзд на територію США.