Росія у помсту за санкції США погрожує відмовитися від експлуатації МКС

Росія після 2020 року направить свої кошти на нові, "більш перспективні" космічні проекти, ніж Міжнародна космічна станція, заявив журналістам у вівторок віце-прем'єр Дмитро Рогозін, повідомляє РИА Новости.

«Після 2020 року ми б хотіли переспрямувати ці засоби та інтелектуальні ресурси на більш перспективні проекти», - сказав Рогозін.

Він пояснив, що домовленість про співпрацю на МКС між Росією та США укладена до 2024 року, але Росія не має потреби в такому тривалому продовженні цього проекту.

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За словами Рогозіна, це пов'язано з тим, що США в світлі останніх подій і застосовуваних з їх боку санкцій проявили себе як "ненадійний партнер".

Довідка. МКС - спадкоємиця радянської станції "Мир", її будівництво на навколоземній орбіті почалося у 1998 році. Створення МКС є найбільшим проектом, що реалізується спільно Роскосмосом, НАСА, ЄКА, Канадським космічним агентством та Агентством з аерокосмічних досліджень Японії (JAXA).