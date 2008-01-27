Корону «Міс Америка» здобула 19-річна блондинка (фото)

У суботу новою "Міс Америка" була вибрана переможниця конкурсу краси в штаті Мічіган 19-річна Кірстен Хеглунд (Kirsten Haglund), передає агентство Associated Press. На другому місці опинилася "Міс Індіана", на третьому - "Міс Вашингтон".

Хеглунд вчиться за фахом "музичний театр" в університеті Цинциннаті, штат Огайо, і сподівається зробити кар`єру на Бродвеї. Її мати є активісткою низки громадських організацій, а бабуся брала участь в конкурсі "Міс Мічіган" ще в 1944 році. Вона спостерігала за перемогою онуки із залу в казино Planet Hollywood в Лас-Вегасі, відзначає Лента.ру.

Переможниця отримає стипендію у розмірі 50 тисяч доларів і можливість подорожувати протягом року. Як "королева краси" Хеглунд пообіцяла вести просвітницьку кампанію про правильне харчування.

Трансляція конкурсу вперше велася на телеканалі TLC. За чотири тижні до церемонії почалося реалити-шоу "Miss America: Reality Check" (Міс Америка: перевірка на достовірність), в якому конкурсанткам допомагали відмовитися від старомодного образу "американської красуні" і з`явитися перед глядачами сучаснішими.