Придністров`я закликає Росію визнати ПМР

Придністров`я заrликало Росію визнати республіку і збільшити в регіоні свою економічну і військову присутність. Як наголошується в оприлюдненому коментарі Міністерства закордонних справ невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, визнання Придністров`я забезпечить не тільки захист російських співвітчизників, а й зміцнить безпеку самої Росії. У Тирасполі вважають, що російська військова присутність в регіоні має бути збільшена, оскільки Росія зобов`язана захистити більше 100 тис. російських громадян, що живуть у Придністров`ї.

Крім того, як зазначено в документі, якщо визнання незалежності Косова може спричинити дестабілізацію всієї Європи, то визнання Придністров`я, навпаки, дозволить вирішити застарілий конфлікт на європейських кордонах і зрештою забезпечити стабільність у цьому регіоні. Таким чином, як наголошують у Тирасполі, визнання Придністров`я об`єктивно є вигідним і Європейському союзові, і Росії.