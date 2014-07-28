Росія програла судовий процес у справі ЮКОСа на $50 мільярдів

Росія програла судовий процес, який тривав майже десять років, ініційований екс-акціонерами ЮКОСа, пише КоммерсантЪ з посиланням на джерело.

Третейський суд у Гаазі визнав, що Росія порушувала Енергетичну хартію, і фактично визнав нафтокомпанію реквізованою. Group Menatep Limited (GML), що представляє інтереси Леоніда Невзліна, Володимира Дубова та інших (Михайло Ходорковський традиційно дистанціюється від процесу), вимагала відшкодування $114 млрд, але суд оцінив втрати приблизно в $50 млрд. Джерела "Ъ" називають рішення політичним і вважають, що Росія спробує анулювати його. У GML готові стягувати належні кошти примусово.

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Глава GML Тім Осборн у п'ятницю повідомив ИТАР-ТАСС, що сьогодні зранку буде опубліковано рішення постійної палати третейського суду в Гаазі за позовом колишніх акціонерів ЮКОСа до Росії.

Джерела "Ъ", знайомі з ходом процесу, розповіли, що суд 18 липня одноголосно ухвалив рішення задовольнити позов GML, визнавши, що Росія порушила Енергетичну хартію (міжнародний документ, ухвалений у 1991 році як політична декларація про енергетичну співпрацю, підтриманий країнами ЄС та рядом інших держав; у 1994 році до неї був підписаний договір, що юридично зобов'язує, в якому наводилися правові норми інвестицій у ПЕК) та експропріювала активи ЮКОСа. GML оцінювала свої втрати в $114 млрд, але їй присудили $50,02 млрд. Крім того, Росія повинна оплатити витрати судового процесу в розмірі $65 млн. Представники сторін вчора обговорювати рішення суду не стали. Джерела "Ъ" пояснюють, що сторони домовилися не коментувати ситуацію аж до оголошення підсумків 28 липня, взявши час на ознайомлення з більш ніж 500-сторінковим рішенням. Співрозмовники "Ъ" вважають, що Росія буде намагатися оскаржити вердикт суду.

Нагадаємо, судовий процес почався в 2005 році. У 2003 році держава висунула проти ЮКОСа звинувачення в несплаті податків, президент і основний акціонер компанії Михайло Ходорковський був заарештований (засуджений за шахрайство у 2005 році, помилуваний і випущений на свободу в грудні 2013 року). В кінці 2004 року через аукціон за 263 млрд руб. ($9,3 млрд на той момент був проданий основний актив ЮКОСа, "Юганскнефтегаз" (зараз належить "Роснефти"). В 2005 році Михайло Ходорковський продав своїм партнерам частку в GML, і вона стала контролювати 70,5% ЮКОСа. Від всіх судових розглядів навколо компанії бізнесмен з тих пір дистанціювався, минулого тижня його представники стверджували, що до поточного процесу пан Ходорковський не має ніякого відношення. Власниками GML вважаються Леонід Невзлін, Володимир Дубов і ряд інших.

У Росії є час на виплати до 15 січня 2015 року, після чого почнуть нараховуватися відсотки. Також протягом 10 днів з 28 липня Росія може звернутися в суди Голландії, на території якої розглядався позов, із заявою про анулювання рішення, кажуть співрозмовники "Ъ".

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Швидше за все, РФ буде апелювати до того, що доводи однієї із сторін не були заслухані, тобто рішення "порушує порядок та основи моральності". У GML не чекають легкої перемоги. "Мені здається, що Росія скористається усіма юридичними можливостями для оскарження рішення суду", - заявив вчора "Ъ" Тім Осборн. Сама ж GML, за його словами, буде "домагатися виплат у примусовому порядку", якщо Росія не розплатиться у встановлений судом строк.