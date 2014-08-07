Підозрюваного у крадіжці документів Шумахера знайшли мертвим
Чоловік, заарештований у вівторок у Швейцарії за підозрою в крадіжці медичних документів Міхаеля Шумахера, знайдений повішеним у камері, повідомила швейцарська поліція.
Підозрюваний, ім'я якого не називають, працював на вертолітний компанії, послугами якої скористалися, аби перевезти спортсмена до лікарні в Лозанні, передає BBC Україна.
Семиразовий чемпіон світу "Формули-1" травмувався під час катання на лижах у французьких Альпах наприкінці минулого року.
Прокуратура розслідує ймовірне порушення конфіденційності під час його транспортування.
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Підозрюваного в крадіжці медичних документів арештували у вівторок, але він заперечував будь-які порушення.
Чоловіка знайшли мертвим у його тюремній камері у Цюриху в середу.
У червні Міхаеля Шумахера вивели зі штучної коми.
Його менеджер Сабіна Кем заявила, що документи, пов'язані з історією хвороби, були викрадені і продаються на чорному ринку.