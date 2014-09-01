75 років тому почалася Друга світова війна

Використовуючи перевагу в силах і засобах, нацистське командування змогло швидко домогтися масштабних оперативних результатів. Незважаючи на те що Франція, Великобританія і країни Британської співдружності відразу ж оголосили війну Німеччині, вони так і не надали Польщі ефективної і реальної допомоги. Мужній опір польських воїнів під Млавою, у Модліні і героїчна оборона Варшави не змогли врятувати Польщу від катастрофи.

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В цей же час війська РСЧА, майже не зустрічаючи опору, з 17 по 29 вересня зайняли райони Західної Білорусії та Західної України. 28 вересня 1939 р. перша кампанія Другої світової війни була завершена. Польща перестала існувати.

У той же день у Москві був укладений новий радянсько-німецький договір "Про дружбу і кордон", який закріпив поділ Польщі. Нові секретні домовленості СРСР давали можливість "свободи дій" у створенні "сфери безпеки" біля його західних кордонів, закріплювали приєднання західних областей Білорусії і України, дозволили Радянському Союзу укласти договори про взаємну допомогу" 28 вересня 1939 р. з Естонією, 5 жовтня - з Латвією, 10 жовтня - з Литвою.

За даними договорами СРСР отримав право розміщення у республіках Прибалтики своїх військ і створення на їх територіях морських і повітряних баз. Сталін пішов на передачу в руки гестапо багатьох сотень німецьких антифашистів, які переховувалися в СРСР від нацистів, а також здійснив депортацію сотень тисяч поляків, як колишніх військовослужбовців, так і громадянського населення.