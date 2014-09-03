Прага зупиняє співпрацю з Москвою та Петербургом через імперську політику Кремля

Міська рада столиці Чехії Праги вирішила у вівторок зупинити партнерські відносини з російськими містами Москвою та Санкт-Петербургом, повідомив мер Праги Томаш Гудечек, передає Радіо Свобода.

«Свавільна атака режиму Путіна поставила під загрозу не тільки суверенітет України, але й безпеку всієї Європи», при цьому, однак, «ми залишаємось друзями російських людей, але відкидаємо імперську політику Кремля», - заявив мер чеської столиці.

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Гудечек закликав також інші чеські міста підтримати його ініціативу, усвідомлюючи при цьому, що рішення празької мерії «само по собі не зупинить російської агресії».

«Ми віримо все ж, що до нас приєднаються інші міста і це стане дієвим сигналом для громадян Росії, що політика Володимира Путіна становить серйозну небезпеку майбутній взаємній співпраці європейських країн із Росією», – наголосив Гудечек.

Водночас мер чеської столиці додав, що до співпраці на офіційному рівні готуються Прага і Київ. «Ми з мером Києва Віталієм Кличком готуємось укласти договір про партнерство з українською столицею», – заявив Томаш Гудечек.