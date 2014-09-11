В американському тижневику опублікували інтерв'ю з російським десантником, який воював в Україні

Американський щотижневий новинний журнал Newsweek опублікував інтерв'ю з російськими солдатами-контрактниками, які воювали в Україні. Один з них, імовірно десантник з 331 полку 98 Гвардійської повітряно-десантної дивізії, в телефонній розмові з журналістом Newsweek Ганною Нємцовою описав «найдовший серпень» свого життя на фронті, передає Дождь.

За словами десантника, в «самому довгому серпні» найгіршим були поранені друзі, відправка додому «вантажу-200» і великий ризик потрапити до його числа.

«Коли минулого місяця ми їхали поїздом до Ростова, я поняття не мав, що ми вирушимо до України; всі ми вважали, що нас доставили на базу для звичайних рутинних навчань. Якщо б я знав, що це для війни, я б звільнився ще у Костромі, адже у мене вдома двоє маленьких дітей», - розповів журналу російський солдат. За його словами, він і його товариші «мало розуміли ідею Путіна про заснування "Новоросії" як сепаратистської держави на сході України».

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Як повідомляється в статті, щоб у солдатах не впізнали російських військових, командири наказали їм переодягнутися в західний військовий камуфляж для пустелі, надлишки якого надходять у вільний продаж. Форму солдатам їхні дружини повинні були придбати за власні гроші.

За словами автора публікації, ніхто не просив військових підписувати якісь додаткові папери, при тому, що їх поточні контракти не містять умови про дислокування в іншій країні.

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«Я ніколи б не викликався робити це добровільно; але будь-які спроби уникнути були б марні: завтра нас посилають назад до м'ясорубки; якби раніше хтось розповів мені про правду, ніхто з нас не завербувався б і за тисячу доларів на місяць для того, щоб в Україні його живцем засмажили», - розповів російський офіцер 30 років, який попросив видання приховати його особистість.