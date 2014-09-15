BBC: Прем'єр Австралії тиждень житиме в регіоні, заселеному аборигенами
10:10, 15 вересня 2014Світ
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Прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт протягом тижня житиме і працюватиме у віддаленому населеному пункті на Північній території, яку населяють корінні жителі країни.
REUTERS
Таким чином, Ебботт виконує одну зі своїх передвиборчих обіцянок: проводити один тиждень на рік серед корінного населення Австралії, повідомляє BBC Україна.
Прем'єр пояснював, що хоче почути думки і побажання аборигенів щодо умов життя в країні.
Цей візит відбувся на наступний день по тому, як влада Австралії оголосила про готовність брати участь в операціях проти джихадистського угруповання "Ісламська держава".
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