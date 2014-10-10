У Шотландії стався сильний землетрус

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Епіцентр землетрусу знаходився в 214 кілометрів на північний захід від міста Едінбург. Вогнище залягало на глибині 120 кілометрів.

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Про потерпілих і руйнування повідомлень не надходило.

Як повідомляв УНІАН, у Китаї стався землетрус магнітудою 6,6. Є руйнування і жертви