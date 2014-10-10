Навальному продовжили домашній арешт

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокурора. Олексій Навальний, у свою чергу, попросив не замикати його вдома і не позбавляти засобів комунікації, передає РИА Новости.

Він запропонував пом'якшити умови домашнього арешту, наприклад дозволити йому ходити на роботу, прогулянки і листування з судами та офіційними відомствами.

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На його думку, найоптимальнішою запобіжним заходом стала підписка про невиїзд, але разом з тим запропонував за звільнення заставу в 300 тисяч рублів.

Тим не менше, суд відмовився пом'якшувати умови домашнього арешту.

Адвокат Навального Ольга Михайлова зазначила, що домашній арешт її підзахисного став предметом розгляду в Європейському суді з прав людини, скарга коммуниційована, Мін'юст вже направив відповіді на питання суду, і найближчим часом може бути винесено рішення.