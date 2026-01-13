Кадиров при смерті: в The Times розповіли, що буде далі

Востаннє його бачили більше тижня тому, коли він виглядав виснаженим і ходив з палицею.

Прокремлівський лідер Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані, що змушує Москву докладати всіх зусиль для забезпечення безперешкодного захоплення влади в нестабільній російській республіці. Про це пише The Times.

Відзначається, що Кадиров, який називає себе "рядовим солдатом" президента Путіна, імовірно страждає від гострого панкреатичного некрозу і проблем з нирками, і його появи на публіці стають все рідшими. Востаннє його бачили більше тижня тому, коли він виглядав виснаженим і ходив з тростиною.

Минулого тижня повідомлялося, що 49-річний чеченський лідер, який перебуває при владі з 2007 року, був госпіталізований під час перебування в Москві для участі в засіданні Державної ради під головуванням Путіна 25 грудня.

Кадиров не був присутній на засіданні і не з'явився на жодній з офіційних фотографій з заходу, опублікованих Кремлем. Чеченські чиновники, а пізніше і сам Кадиров, спростували ці повідомлення. Однак лідер, один з найзатятіших прихильників війни Путіна в Україні, минулого місяця, схоже, натякнув, що йому залишилося недовго жити:

"Якщо вірити чуткам, я не доживу до старості. Ну, я не хочу дожити до старості. Я хочу померти, поки мене всі люблять і поважають".

Важливо, що Кадирова звинувачують у численних порушеннях прав людини, включаючи позасудові страти і тортури. Його стан різко погіршився, і зараз він проходить діаліз у приватній клініці в Чечні. Повідомляється, що в лікарні зібралися члени його клану, в тому числі родичі з-за кордону.

Відзначається, що питання спадкоємності має життєво важливе значення для Кадирова, чиї інтереси полягають у забезпеченні довгострокової безпеки його сім'ї, і для Кремля, який захоче зберегти максимальний контроль над переважно мусульманською республікою.

"Вважається, що близько 100 членів сім'ї Кадирових займають ті чи інші посади в чеченській адміністрації, що є найвищим показником серед усіх чиновників в Росії. На другому місці знаходиться Путін, який, за даними російських журналістів, призначив 26 своїх родичів на керівні посади", - сказано в статті.

На думку журналістів, Кадиров, схоже, готує свого третього сина, 18-річного Адама, в якості наступника. Він дуже схожий на свого батька як зовнішністю, так і грубою поведінкою, і за останні місяці йому було присвоєно безліч титулів, включаючи пост секретаря Ради безпеки.

Інший син, Ахмат Кадиров, входить до числа найбільш титулованих членів чеченської адміністрації. Вже очолюючи міністерство спорту і міністерство у справах регіональної молоді, цього місяця він був призначений заступником прем'єр-міністра Чечні.

Гарольд Чемберс, експерт з питань Кавказу, заявив, що призначення членів сім'ї стало відповіддю на зростаючі загрози владі Кадирова з боку чиновників російських спецслужб, які прагнуть замінити його режим більш поступливим правителем.

"Саме цей факт, а також погане здоров'я, змушують Кадирова прискорити просування своїх синів на більш високі політичні посади", - сказав він.

Як вважають, у Москві в якості наступника Кадирова віддають перевагу Апті Алаудінову, чеченському військовому командиру, або Адаму Делімханову, депутату парламенту від Чечні, який дотримується жорсткої лінії.

Стан Кадирова

У ГУР повідомляли, що у Кадирова відмовили нирки, він перебуває на процедурі діалізу. Зазначалося, що оскільки у нього серйозні проблеми зі здоров'ям, то йому підшукують заміну. Серед кандидатів називають, зокрема, старшого сина Кадирова Ахмата, а також главу уряду Чечні Магомеда Даудова, командира загону "Ахмат" Апти Алаудінова.

