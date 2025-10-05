Повітряний простір буде закритий щонайменше до 04:30 неділі, 5 жовтня.

Повітряний простір над аеропортом Вільнюса у Литві було закрито через виявлення повітряних куль. Про це повідомляє портал LRT.lt.

Загалом в напрямку аеропорту Вільнюса прямувало біля 13 таких обʼєктів. Рішення про закриття повітряного простору ухвалили через небезпеку для зльоту та посадки літаків.

На веб-сайті аеропорту зазначено, що повітряний простір буде закритий до 04:30 неділі, 5 жовтня.

Представниця LTOU повідомила журналістам, що рейси, які мали здійснити посадку у Вільнюсі, були перенаправлені до аеропортів Каунаса (Литва) та Риги (Латвія).

Автори матеріалу зазначають, що це не перший подібний випадок у аеропорту Вільнюса. 27 вересня Служба громадської безпеки зафіксувала три заборонені польоти дронів у районі аеропорту.

Про фіксацію дрона повідомлялося і 21 серпня. В обох випадках польоти були тимчасово зупинені, а літаки – перенаправлені в інші аеропорти.

Дрони в Європі: що варто знати

Протягом останніх кількох тижнів над низкою країн Європи фіксуються невідомі дрони. У певних державах не виключали, що за цим може стояти Росія.

До прикладу, днями Bild повідомив, що невідомі дрони кружляли над базою Бундесверу. Безпілотники помітили над інноваційним центром, де випробовуються БПЛА наступного покоління.

Тим часом Бельгія розслідує появу 15 таємничих дронів над своєю базою. Вони пролетіли над військовою базою Ельзенборн, неподалік кордону з Німеччиною.

