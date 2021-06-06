На щастя правоохоронці встигли зловити дитину.

В американському штаті Флорида чоловік кинув у поліцейських немовля після 40-хвилинного переслідування.

Про це повідомили в офісі шерифа округу Індіан-Рівер, що у Флориді.

Інцидент стався 26 травня. Правоохоронці намагалися спинити автомобіль 32-річного чоловіка на ім'я Джон Генрі Джеймс III через те, що він не тримався смуги руху, однак той проігнорував знак зупинитися та поїхав далі.

Під час 40-хвилинного переслідування чоловік зачепив машину поліції, протаранив блоки дорожнього огородження та наїхав на стоп-стіки, але все одно продовжував рух. Коли ж Джеймса оточили на території багатоквартирного будинку, той схопив двомісячного хлопчика, який весь цей час був з ним у машині, та кинув у бік поліції. На щастя правоохоронці встигли зловити дитину.

Під час затримання Джеймс кусався та бив поліцейських ногами. У поліції кажуть, що чоловік продовжував чинити опір, навіть коли його розміщували на носилках, щоб завантажити у машину швидкої допомоги та доправити до медцентру.

Наразі Джеймса перевели до місцевої в'язниці, де його триматимуть під вартою.

Йому закидають побиття офіцера за обтяжувальних обставин, необережне водіння автівки, протидію арешту та жорстоке ставлення до дітей.

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Автор: Денис Прядко