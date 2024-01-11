Оцінки базуються на відповідях близько 550 урядовців, науковців та інших експертів із зовнішньої політики США.

Ряд потенційних гарячих точок по всьому світу фігурує в новій доповіді аналітичного центру Ради з міжнародних відносин (CFR).

Дослідження превентивних пріоритетів організовано на трьох рівнях в залежності від ймовірності конфлікту і ступеня його впливу на американські інтереси, пише Newsweek.

Доповідь була опублікована, оскільки Китай звинувачується у втручанні в демократичний процес на Тайвані в той час, як самоврядний острів, на який претендує Пекін, готується до національних виборів 13 січня, а також на тлі того, як Москва з новою силою проводить ракетні удари, оскільки війна в Україні наближається до своєї другої річниці.

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Непередбачена ситуація в Тайванській протоці або серйозна ескалація російсько-української війни, яка може призвести до залучення США і НАТО, входять в число восьми сценаріїв, віднесених категорії ризиків першого рівня. Вони визначаються як високо ймовірні з високим потенційним впливом на інтереси США або помірно ймовірні з високим впливом.

Кризи першого рівня

Інші кризи першого рівня включають війну Ізраїлю з Хамасом, яка переросла в регіональний конфлікт; військове протистояння між Ізраїлем та Іраном, спровоковане підтримкою останніх таких войовничих угруповань, як ХАМАС та ліванська Хезболла; та зіткнення на Корейському півострові, спричинене випробуваннями Північної Кореї ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет.

Більш того, політична поляризація навколо президентських виборів в США може призвести до "актів внутрішнього тероризму і політичного насильства", а також згадується ризик кібератаки на критично важливу інфраструктуру, включаючи виборчі системи, "з боку державного або недержавного суб'єкта".

Крім того, "кримінальне насильство, корупція та економічні труднощі" в Мексиці та Центральній Америці можуть призвести до "хвилі міграції" на південному кордоні США.

Примітно, що три непередбачені ситуації першого рівня вперше після того, як CFR почав публікувати річний звіт, були відзначені як такі, що мають як високу ймовірність, так і великий вплив: насильство, пов'язане з виборами в США, розширення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС і потік мігрантів в США.

Кризи другого рівня

У доповіді також перераховані сім потенційних епізодів рівня II помірної ймовірності та впливу, таких як зіткнення між Туреччиною і курдськими угрупованнями в Іраку або Сирії, або епізодів низької ймовірності, але високого впливу, таких як територіальна ворожнеча Китаю з Філіппінами в Південно-Китайському морі, що викликає військові дії США на підтримку свого союзника за Договором про взаємну оборону.

Кризи третього рівня

Найнижча категорія, рівень III, описує помірно ймовірні ситуації з низьким рівнем впливу, такі як нездатність міжнародних миротворчих сил зупинити скочування Гаїті в хаос або нові бойові дії в Судані або Південному Судані.

Звіт був опублікований 4 січня центром превентивних дій CFR, в якому говориться, що він "прагне допомогти запобігти, розрядити або вирішити смертельні конфлікти в усьому світі, а також розширити обсяг знань про запобігання конфліктів".

Дослідження превентивних пріоритетів проводиться щорічно з 2008 року, щоб "допомогти політичному співтовариству США розставити пріоритети щодо конкуруючих вимог щодо запобігання та пом'якшення конфліктів".

Оцінки у випуску 2024 року базуються на відповідях близько 550 урядовців, науковців та інших експертів із зовнішньої політики США, яких у листопаді минулого року попросили оцінити вплив та ймовірність криз.

Напруженість між США та Китаєм

Можливий військовий конфлікт через Тайвань буде коштувати настільки величезних кривавих і матеріальних витрат, що навіть у тих, хто найбільш незадоволений статус-кво, є причини не ризикувати нею.

Таку оцінку наводить Bloomberg, оцінюючи ціну конфлікту приблизно в 10 трильйонів доларів, що відповідає приблизно 10% світового ВВП. Це у свою чергу затьмарює удар від війни в Україні, пандемії Covid та глобальної фінансової кризи.

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