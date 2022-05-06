Анналена Бербок зазначила, що Німеччина несе відповідальність за підтримку України.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що її країна несе відповідальність за захист України і всієї Європи, про що слід дати зрозуміти Росії.

При цьому дипломат підкреслила, що уряд повинен приймати рішення виходячи з того, як це позначиться на добробуті Німеччини. Бербок дала інтерв'ю виданню Der Spiegel.

"Як уряд ми повинні приймати рішення не за настроєм, а з почуття відповідальності за майбутнє нашої країни. Ця відповідальність включає в себе підтримку України, яка також захищає нашу європейську безпеку. І я вважаю сильною стороною нашого суспільства те, що зараз немає радості з приводу нових поставок танків для України. Тому що ясно одне — ця зброя вбиває", — заявила Бербок.

Анналена додала, що поставка зброї Києву — вимушений хід, необхідний для того, щоб припинити бойові дії. Раніше стало відомо, що Німеччина передасть Україні 88 танків "Леопард 1", а не більш сучасних "Леопард 2".

Нагадаємо, що посол України Андрій Мельник закликав німців відкрити для України ленд-ліз за прикладом США.

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