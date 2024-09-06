Їх на полях навчань чекали реалії російсько-української війни: зуби дракона, окопи, безпілотні літальні апарати, пристрої для радіоелектронних перешкод і досвідчена опозиція.

У Німеччині на полігонах у Графенвері та Хоенфельсі проходять навчання Saber Junction, які триватимуть до 19 вересня. В них беруть участь близько 4300 військових з 11 країн під командуванням Італії. Серед учасників також США, Албанія, Боснія та Герцоговина, Хорватія, Грузія, Литва, Чорногорія, Молдова, Північна Македонія та Велика Британія.

Як пише Stars and Stripes, під час навчань військові відпрацьовують низку операцій - бронетанкові, артилерійські, медичні, комунікаційні та навіть психологічні. Мета деяких завдань показати солдатам, з якими викликами вони можуть зіштовхнутись у разі війни проти Росії.

"У середу десятки десантників зі 173-ї повітряно-десантної бригади стрибнули з C-130 і C-17 ВВС у крихітне селище Еґльзеє в рамках навчань Saber Junction. Після приземлення вони пройшли приблизно 2 милі до Об’єднаного багатонаціонального центру готовності 7-го командування армії, де були готові реалії російсько-української війни: зуби дракона, окопи, безпілотні літальні апарати, пристрої для радіоелектронних перешкод і досвідчена опозиція", - зазначає видання.

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Командир навального підрозділу генерал Стівен Карпентер заявив, що солдат чекає "найважчий бій, у якому вони коли-небудь брали участь.

"Але ми хочемо, щоб тут було найважче, тому, коли вони починають битися, це здається трохи легшим", - пояснив він.

Десантники стикаються з жорстким опором з боку опозиційних сил навчального центру армії, 1-го батальйону 4-го піхотного полку, який оснащений штучними російськими транспортними засобами.

Карпентер сказав, що здатність України атакувати з тилу за допомогою тактики, відомої як вертикальне охоплення, зірвала просування Росії та показала постійну потребу в повітряно-десантних операціях.

"Наша здатність реалізовувати вертикальне охоплення, перекидати солдатів на глибину, не тільки проводити розвідувальні операції, але й порушувати тилові лінії була б неймовірно цінною", — сказав генерал.

Війна Росії проти Заходу

Як повідомляв УНІАН, нещодавно глава міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав Захід діяти, бо "російські танки не зупиняться в Україні". Він наголосив, що російська агресія не матиме кордонів, якщо Захід їх сам не встановить.

Естонія готується до нападу РФ і нарощує військове виробництво, про що заявив міністр оборони цієї країни Ханно Певкур. Німеччина активно готується до можливої війни з Росією, адже вважає, що до 2029 року для РФ складуться оптимальні умови. Крім того, НАТО готується до потенційної наземної війни з РФ з залученням військ США.

Financial Times підрахував, що у разі нападу РФ уся Європа може виставити лише 300 тисяч солдатів.

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