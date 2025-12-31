У Франції не знайшли доказів атаки України на резиденцію Путіна, - Le Monde

В оточенні президента Франції зазначили, що продовження ударів РФ по Україні є актом непокори мирному плану Трампа.

В оточенні президента Франції Емманюеля Макрона заявили, що немає жодних вагомих доказів щодо звинувачень Кремля в бік України про нібито атаку на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Le Monde.

"Немає жодних вагомих доказів, які б підтверджували серйозні звинувачення російської влади, навіть після перевірки інформації з нашими партнерами", - сказали в оточенні Макрона.

Видання, посилаючись на це ж джерело додало, що російська влада суперечить сама собі щодо того, що саме сталося.

Відео дня

"Продовження та інтенсифікація російських ударів є самим по собі актом непокори мирній програмі президента Дональда Трампа", - заявило джерело.

Заяви РФ про "атаку" на резиденцію Путіна: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що опозиційне російське ЗМІ заявило, що жителі Новгородської області в Росії, де розташована резиденція російського диктатора Володимира Путіна, останніми ночами не чули звуків дронів і вибухів. Більше того, в регіоні не було оповіщень про повітряну тривогу. Це свідчить про те, що звинувачення міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, що Україна нібито 91 безпілотником атакувала путінську резиденцію "Долгие Бороды" на Валдаї, була вигадкою.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зауважив, що Росія не надала жодних правдоподібних доказів, що підтвердили б атаку України по резиденції Путіна. Сибіга додав, що країна-аресор й не надасть їх, бо їх немає, оскільки й цього нападу не було. Очільник українського МЗС підкреслив, що Росія має довгий послужний список неправдивих заяв. За словами Сибіги, це їхній фірмовий почерк.

