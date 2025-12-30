Немає жодних доказів: у МЗС пояснили, чому РФ бреше про 'атаку' на резиденцію Путіна

Глава МЗС України здивований, що низка країн висловили занепокоєння через маніпулятивну заяву РФ про нібито напад на резиденцію диктатора Путіна.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зауважив, що Росія не надала жодних правдоподібних доказів на підтвердження слів про нібито атаку на резиденцію ініціатора війни Володимира Путіна на Валдаї. Про це глава МЗС повідомив у мережі Х.

"Минув майже день, а Росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїм звинуваченням України у нібито "нападі на резиденцію Путіна". І не надасть. Бо їх немає. Такого нападу не було", - наголосив Сибіга.

Водночас, за його словами, в Україні з розчаруванням та занепокоєнням звернули увагу на заяви еміратської, індійської та пакистанської сторін, які висловили свою "стурбованість" щодо начебто "атаки".

"Це викликає особливий подив, враховуючи, що всі три держави не зробили жодних офіційних заяв, коли справжня російська ракета влучила у справжню будівлю українського уряду 7 вересня 2025 року", - підкреслив Сибіга.

Як зауважив глава МЗС, Росія має довгий послужний список неправдивих заяв – це їхній фірмовий почерк. Він нагадав, як Росія стверджувала, що не нападе на Україну на початку 2022 року. "Вони також часто звинувачують інших у тому, що самі планують зробити. Їхні слова ніколи не слід сприймати за чисту монету", - додав Сибіга.

Міністр переконаний, що такі реакції на безпідставні маніпулятивні заяви Росії лише підіграють російській пропаганді та заохочують Москву до подальших звірств та брехні.

"Ми закликаємо всі держави діяти відповідально та утримуватися від реагування на неперевірені звинувачення– це підриває конструктивний мирний процес, який останнім часом просувається вперед", - зауважив Сибіга.

"Атака" на резиденцію Путіна

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про те, що Сили оборони України в ніч проти 29 грудня буцімто здійснили спробу атакувати державну резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області (Валдай). Лавров стверджував, що російські військові знищили нібито 91 дрон.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що така заява є черговою брехнею російської сторони. Він вважає, що така російська заява спрямована на зрив усіх досягнень української спільної роботи з командою президента США Дональда Трампа.

Водночас, мешканці Новгородської області РФ, в якій розташована резиденція російського диктатора Володимира Путіна, останніми ночами не чули звуків дронів і вибухів.

