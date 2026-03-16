Макрон закликав президента Ірану негайно припинити атаки на країни Близького Сходу

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном на тлі зростання напруженості на Близькому Сході. Французький лідер закликав Тегеран припинити атаки проти країн регіону та попередив про ризик масштабної ескалації. Про це він повідомив 16 березня на своїй сторінці в X.

Президент закликав припинити атаки - як прямі, так і через підтримувані угрупованнями в Лівані та Іраку. Він також нагадав іранському президенту, що Франція діє виключно в оборонних рамках - для захисту своїх інтересів, регіональних партнерів та свободи судноплавства, і назвав неприпустимими атаки проти Франції.

"Неконтрольована ескалація, свідками якої ми є, занурює весь регіон у хаос із серйозними наслідками сьогодні й на роки вперед. Люди як в Ірані, так і в усьому регіоні є жертвами цього", - написав він.

За його словами, лише нові політичні та безпекові рамки можуть забезпечити мир і безпеку для всіх. Такі рамки мають гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю, а також усунути загрози від його балістичної програми та дестабілізаційної діяльності в регіоні й за його межами.

Макрон також наполіг на якнайшвидшому відновленні свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Витрати на війні та в енергетиці

Раніше УНІАН писав, що через війну на Близькому Сході Франція почала активно збивати іранські дрони Shahed, але зіткнулася з несподіваною проблемою - ракети закінчуються швидше, ніж планували. Її винищувачі Dassault Rafale використовують дорогі ракети MICA навіть проти відносно дешевих безпілотників. Через це запаси стрімко тануть, а військові хвилюються, що в разі серйознішої загрози може не вистачити озброєння.

Додамо, що Європа готується до нової енергетичної кризи, бо будь-які перебої з постачанням можуть швидко вдарити по ринку. Влада вже думає, як економити ресурси й підтримувати лише найуразливіших, щоб уникнути серйозного удару по економіці. Серед перших кроків - рекордне вивільнення нафти зі стратегічних резервів. Франція, Греція та Польща запровадили обмеження цін на пальне, контроль за маржею та знижки - заходи, які майже не потребують значних бюджетних витрат.

