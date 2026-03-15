Іранські 'Шахеди' виснажують арсенали Франції, країна стурбована перевитратою ракет

Запаси ракет MICA стрімко скорочуються.

Протягом останніх тижнів французькі винищувачі Dassault Rafale перехопили на Близькому Сході кілька десятків іранських ударних дронів типу Shahed.

На цьому тлі в Парижі занепокоєні перевитратами ракет класу "повітря–повітря" MICA. Як розповідає La Tribune, запаси цих ракет стрімко скорочуються унаслідок активного використання. І це негативно впливає на боєздатність Повітряно-космічних сил Франції.

Видання зазначає, що конфлікт у близькосхідному регіоні створює напругу не лише у Міноборони Франції. Між Генеральним штабом збройних сил (EMA), Генеральним управлінням озброєння (DGA) та компанією MBDA, яка виготовляє ракети, виникли суперечки.

EMA звинувачує DGA у тому, що там не прискорюють пошук альтернативних рішень для перехоплення недорогих дронів, які, до того ж, коштували б дешевше за ракети MICA.

При цьому DGA не хоче ризикувати, закуповуючи озброєння у нових, маловідомих виробників, оскільки вони можуть виявитися ненадійними або неефективними.

Своєю чергою, Міноборони Франції каже, що компанія MBDA не передбачила майбутніх замовлень і не зможе пришвидшити поставки ракет. У матеріалі сказано, що компанія таки збільшила темпи виробництва ракет, але не бажає виробляти зброю без підписаного контракту.

Ексміністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, який зараз працює на посаді премʼєра країни, скликав представників сторін на кризову нараду, повідомляють джерела. Там хочуть спробувати знайти довгострокові рішення щодо посилення потенціалу французької армії.

